Чиновники департамента природопользования скрывали свои доходы

СЕГОДНЯ 14:01 2019-10-31T14:01:46+03:00

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Областная прокуратура проверила, надлежащим ли образом служащие департамента природопользования и охраны окружающей среды исполняют закон о госслужбе и противодействии коррупции. Оказалось, что нет. 8 сотрудников областного департамента указали в декларациях недостоверные данные о своих доходах и имуществе. Надзорным ведомством было внесено представление врио заместителя губернатора Владимирской области, по итогам рассмотрения которого недобросовестных чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU