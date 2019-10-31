2019-10-31T14:01:46+03:00
Общество

Чиновники департамента природопользования скрывали свои доходы

8 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности
Елена Масленникова
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Областная прокуратура проверила, надлежащим ли образом служащие департамента природопользования и охраны окружающей среды исполняют закон о госслужбе и противодействии коррупции. Оказалось, что нет. 8 сотрудников областного департамента указали в декларациях недостоверные данные о своих доходах и имуществе. Надзорным ведомством было внесено представление врио заместителя губернатора Владимирской области, по итогам рассмотрения которого недобросовестных чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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