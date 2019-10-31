Во Владимирской области установили предельные тарифы на вывоз мусора для двух зон

СЕГОДНЯ 13:00 2019-10-31T13:00:13+03:00

Они будут действовать ровно год

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31 октября состоялось заседание правления департамента цен и тарифов администрации Владимирской области, на котором были установлены предельные тарифы на вывоз мусора в зонах № 1 и 3. Они будут действовать на протяжении года, с 1 декабря 2019 по 1 декабря 2020.

Для зоны № 1 (запад Владимирской области) предельный тариф на вывоз мусора составит 482 рубля за 1 кубометр. Для зоны № 3 (юго-восток региона) - 563 рубля за кубометр. Учитывая коэффициент для расчета тарифа на одного человека, живущего в многоквартирном доме, в зоне № 1 тариф составит 98 рублей, в зоне № 3 - 114 рублей.

Отметим, в зоне № 2 (север области, включая Владимир и Ковров) региональный оператор так и не определен. Конкурс выиграла компания ООО "Перспектива", но ФАС отменила итоги торгов.

В зоне № 1 региональным оператором является компания ООО "Хартия" и Москвы, в зоне № 3 - ООО "Эко-Транс" из Мурома.

ИСТОЧНИК KP.RU