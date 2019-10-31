2019-10-31T11:26:14+03:00
Спорт

Владимирский борец выиграл первенство Европы для глухих

Форум проходил в Белоруссии
Алексей СУХОВ
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Владимирский борец выиграл первенство Европы по спорту глухих, которое проходило в Белоруссии.

Александр Пастушенко, представляющий Владимирскую область в городе Гомеле, стал лучшим в весовой категории "63 кг" в дисциплине "греко-римская борьба".

Чемпионат и первенство Европы по спорту глухих (спортивная борьба) проходил с 28 по 31 октября 2019 года. В соревнованиях участвовали около 100 человек. Владимирский регион, кроме Пастушенко, представлял также Иван Константинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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