СЕГОДНЯ 10:58 2019-10-31T10:58:31+03:00

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Владимирская область вошла в двадцатку самых читающих регионов страны. Таковы итоги V всероссийского конкурса "Самый читающий регион", который проводит Российский книжный союз. Наш регион представил на конкурс комплексный проект "Год с Алексеем Фатьяновым", посвящённый 100-летию поэта. Директор департамента культуры Алиса Бирюкова связывает успех с активной работой библиотек Владимирской области.

- Быть одним из финалистов этого всероссийского конкурса – уже хороший результат, - заявила она. - В этом году мы подписали соглашение о сотрудничестве с Российским книжным союзом, в работе – программа развития детского чтения, скоро представим комплексный проект "Владимирская область – территория чтения".

Напомним, что с июня 2019 года в регионе заработала отдельная подпрограмма создания модельных муниципальных библиотек, в ноябре запланировано открытие трёх первых библиотек в рамках национального проекта "Культура" в Гусь-Хрустальном и Селивановском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU