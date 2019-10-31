В областной научной библиотеке презентуют книгу, посвященную Фонду Бориса Французова

СЕГОДНЯ 10:53 2019-10-31T10:53:35+03:00

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31 октября 2019 года во Владимирской областной научной библиотеке состоится презентация книги "Фонду Бориса Французова 25 лет".

Борис Фёдорович Французов (1940–1993) – заслуженный художник России, один из ведущих российских графиков последней трети ХХ века. Современные искусствоведы отводят ему место в ряду классиков, определивших этапы развития русского изобразительного искусства. Во Владимире 25 лет работает Фонд Бориса Французова. Его возглавляет жена художника Юлия Николаевна Французова. Под его эгидой проходят выставки произведений Французова и других художников. Фонд организует "Французовские чтения" по актуальным проблемам отечественной культуры, выпускает разнообразные издания по вопросам изобразительного искусства, участвует в образовательном и воспитательном процессе через различные формы массово-просветительской деятельности.

Фонд выпустил уже два издания, посвящённых своей деятельности за прошедшие годы: в 2004 и 2009 годах. Настоящая книга рассказывает о событиях и мероприятиях, прошедших за последние десять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU