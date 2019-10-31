2019-10-31T09:49:02+03:00
Происшествия

Житель Киржача подарил знакомой 500 фальшивых долларов

Он хотел произвести на нее впечатление. Произвел, когда в банк приехала полиция
Валерия ПРОНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В начале октября текущего года в полицию поступило сообщение о том, что 30-летняя местная жительница хочет поменять в банке 500 долларов с признаками подделки.

По данным УМВД, экспертиза подтвердила, что все купюры являются поддельными. Женщина пояснила, что иностранную валюту получила в подарок от знакомого. Через несколько дней был задержан 25-летний житель Киржача. Молодой человек рассказал, что 500 долларов он приобрел на территории соседнего региона за 20 000 рублей. Только потом он понял, что деньги являются фальшивыми, но не обратился в полицию, а решил подарить их своей знакомой, чтобы произвести впечатление.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за сбыт поддельной иностранной валюты. Киржачанин находится под домашним арестом

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Владимире дотла выгорел 24 автобус
За кражу продуктов и алкоголя гороховчанину грозит реальный срок
Погибшая под рулонами сена школьница пыталась найти мобильный телефон
Шестеро человек пострадали в аварии в Кольчугинском районе
Главврача ОКБ уволили из-за массовых нарушений и нежелания их устранять
В Юрьев-Польском возрождают Петропавловский женский монастырь
Житель Суздаля получил четыре года колонии за продажу собранной во Владимире дикой конопли
В ноябре мобильные ФАПы обследуют жителей 88 отдаленных сёл и деревень Владимирской области
Следком возбудил уголовное дело по факту хищения во Владимирской областной клинической больнице
В «Ночь искусств» во Владимире разберут живопись с точки зрения физики и химии
Во Владимирской области три дня будет действовать режим повышенной готовности
Владимирэнерго предупреждает: охранная зона энергообъектов – место повышенной опасности!
Во Владимире на улице Сущевской пожарные спасли человека из горящей квартиры
В Покрове горела исправительная колония №2
Владимирские отделения Почты России не будут работать 4 ноября
Почти 3000 школьников Владимира на время каникул отдыхают в лагерях родных школ и ВлГУ
Во Владимире уволена главный врач Областной клинической больницы
В Суздальском районе загорелся гаражный кооператив
В Меленковском районе шестиклассница погибла, задохнувшись под рулоном сена
Телефонный мошенник из Сибири выманил у владимирцев 600 тысяч рублей
Во Владимирской области выпустили семь тысяч утят
В Кольчугинском районе пятые сутки ищут 15-летнюю девочку
Судьба клада, найденного под Юрьев-Польским, до сих пор не решена
Муромлянин прописал у себя в квартире восемь иностранцев