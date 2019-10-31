Житель Киржача подарил знакомой 500 фальшивых долларов

СЕГОДНЯ 09:40 2019-10-31T09:49:02+03:00

Он хотел произвести на нее впечатление. Произвел, когда в банк приехала полиция

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В начале октября текущего года в полицию поступило сообщение о том, что 30-летняя местная жительница хочет поменять в банке 500 долларов с признаками подделки.

По данным УМВД, экспертиза подтвердила, что все купюры являются поддельными. Женщина пояснила, что иностранную валюту получила в подарок от знакомого. Через несколько дней был задержан 25-летний житель Киржача. Молодой человек рассказал, что 500 долларов он приобрел на территории соседнего региона за 20 000 рублей. Только потом он понял, что деньги являются фальшивыми, но не обратился в полицию, а решил подарить их своей знакомой, чтобы произвести впечатление.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за сбыт поддельной иностранной валюты. Киржачанин находится под домашним арестом

ИСТОЧНИК KP.RU