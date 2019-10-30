За кражу продуктов и алкоголя гороховчанину грозит реальный срок

СЕГОДНЯ 20:53 2019-10-30T20:53:00+03:00

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В сентябре 2019 года в один из сельских магазинов Гороховца проник вор. Когда приехала полиция, выяснилось, что злоумышленник разбил в помещении стекло, а потом пробрался в магазин через дверь запасного выхода. Мужчина похитил продукты питания и алкоголь на сумму около 3 тысяч рублей. Правоохранители установили личность вора и задержали его. Горовчанин вину признал. В пресс-службе УМВД по Владимирской области сообщили, что ранее мужчина уже был судим. Он находится под стражей. Его дело рассмотрит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU