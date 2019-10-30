2019-10-30T20:09:43+03:00
Происшествия

Погибшая под рулонами сена школьница пыталась найти мобильный телефон

12-летнюю девочку спасти не удалось
Елена Масленникова
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Сейчас проводится доследственная проверка, в рамках которой устанавливаются все обстоятельства гибели 12-летней жительницы Меленковского района. Трагедия случилась днем 28 октября 2019 года недалеко от села Ляхи. Группа детей играла на поле, где хранились рулоны сена, каждый из которых весом около 300 килограмм. Сельхозугодья принадлежат местному СПК. Дети бегали, и одна из девочек обронила свой телефон. Ребята начали его искать. 12-летняя школьница и ее 11-летний друг полезли под рулоны сена, которые сместились и придавили обоих. Дети бросились им на помощь, но успели спасти только мальчика. Девочку из-под рулонов извлекли сотрудники МЧС. Прибывшая на место скорая констатировала смерть школьницы.

Известно, что погибший ребенок воспитывался в благополучной многодетной семье. Родные тяжело переживают трагедию. При содействии штатного психолога МЧС им оказана психологическая помощь.

Следователь СК России намерен дать оценку действию (бездействию) должностных лиц предприятия, ответственных за ведение хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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