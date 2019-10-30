2019-10-30T19:15:57+03:00
Происшествия

Шестеро человек пострадали в аварии в Кольчугинском районе

Столкнулись три автомобиля
Елена Масленникова
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В аварии в Кольчугинском районе пострадали шестероВ аварии в Кольчугинском районе пострадали шестеро
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Авария в Кольчугинском районе произошла 30 октября около 15.40. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, водитель автомобиля "Фольксваген" выехал "на встречку", где столкнулся с газелью. От удара иномарку отбросило на полосу, по которой она изначально двигалась, в результате чего "немец" протаранил "Киа".

На 18.00 сообщается о шести пострадавших. Все они пассажиры "Фольксвагена" и "ГАЗа". Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Самому старшему из пострадавших - 57 лет, а самому младшему- 28. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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