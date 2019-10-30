Главврача ОКБ уволили из-за массовых нарушений и нежелания их устранять

СЕГОДНЯ 18:43 2019-10-30T18:43:32+03:00

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Руководитель департамента здравоохранения Алексей Мозалев прокомментировал эту ситуацию следующим образом: «Областная клиническая больница, имея все возможности для оказания доступной и качественной медицинской помощи жителям всей Владимирской области, не использовала их». Во владимирском облздраве заявляют о нарушениях в маршрутизации пациентов из районов, отказе в приеме больным, доставленных на скорой, а также пострадавшим в результате ДТП. Есть претензии и к качеству оказания медпомощи акушерско-гинекологического профиля. Это подтвердила проверка с участием экспертов Минздрава России.

В областном департаменте здравоохранения утверждают, что неоднократно обращали внимание главного врача на допущенные нарушения, но она не принимала адекватных мер для их устранения. О ситуации было доложено Губернатору Владимиру Сипягину. И им было принято решение о расторжении трудового договора с Любовью Быковой.

ИСТОЧНИК KP.RU