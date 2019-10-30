2019-10-30T17:10:36+03:00
Общество

В Юрьев-Польском возрождают Петропавловский женский монастырь

Помимо реставрационных работ на территории провели субботник
Алексей СУХОВ
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предоставлено пресс-службой АВО.предоставлено пресс-службой АВО.
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29 октября в Юрьев-Польском прошло выездное заседание рабочей группы по оказанию содействия в возрождении Петропавловского женского монастыря в Юрьеве-Польском.

Сейчас объект передается церкви. Местные жители не так давно провели на территории вокруг субботник и убрали мусор и ветки. На совещании специалисты департамента имущественных и земельных отношений рассказали о принадлежности земельных участков, на которых расположены монастырские строения – объекты культурного наследия: Петропавловская (1898 г.), Успенская (середина XIX в.) и Вознесенская (XVIII в.) церкви и колокольня Петропавловской церкви (1898-1902 гг.). Сейчас сельскохозяйственная техника Юрьев-Польского индустриально-гуманитарного колледжа выведена за пределы границ названных объектов культурного наследия.

Напомним, губернатор Владимир Сипягин по ходатайству полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Игоря Щёголева создал рабочую группу для поиска решений по возрождению Петропавловского женского монастыря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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