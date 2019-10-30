Житель Суздаля получил четыре года колонии за продажу собранной во Владимире дикой конопли
Суздальский районный суд признал виновным в незаконном сбыте наркотиков 49-летнего местного жителя. Его приговорили к 4 годам колонии.
Пресс-служба прокуратуры Владимирской области сообщает, что осенью прошлого года мужчина собрал дикорастущую коноплю во Владимире и привез ее домой в Суздаль. В феврале 2019 года к нему обратился приятель, попросивший продать наркотики, мотивируя просьбу "тяжелым состоянием здоровья".
Поддавшись на уговоры друга, мужчина продал ему коноплю за 4 тысячи рублей. Потом тот перепродал наркотики.
Приговор в отношении фигуранта уголовного дела в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU