Житель Суздаля получил четыре года колонии за продажу собранной во Владимире дикой конопли

СЕГОДНЯ 16:40 2019-10-30T16:40:27+03:00

Он продал ее тяжело больному приятелю

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Суздальский районный суд признал виновным в незаконном сбыте наркотиков 49-летнего местного жителя. Его приговорили к 4 годам колонии.

Пресс-служба прокуратуры Владимирской области сообщает, что осенью прошлого года мужчина собрал дикорастущую коноплю во Владимире и привез ее домой в Суздаль. В феврале 2019 года к нему обратился приятель, попросивший продать наркотики, мотивируя просьбу "тяжелым состоянием здоровья".

Поддавшись на уговоры друга, мужчина продал ему коноплю за 4 тысячи рублей. Потом тот перепродал наркотики.

Приговор в отношении фигуранта уголовного дела в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU