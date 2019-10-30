2019-10-30T16:12:23+03:00
Общество

В ноябре мобильные ФАПы обследуют жителей 88 отдаленных сёл и деревень Владимирской области

Запланировано более 70 выездов в Ковровский, Муромский, Гороховецкий, Петушинский и Селивановский районы
Алексей СУХОВ
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Мобильные ФАПы оснащены электрокардиографом, тонометром, экспресс-анализаторами для определения уровней сахара и холестерина и другим специализированным оборудованием. В салоне оборудовано место для приема пациентов, имеется гинекологический кабинет. С помощью переносного кардиографа маломобильным пациентам проводится ЭКГ.

Медицинские бригады не только обследуют сельских жителей, но и вакцинируют их от гриппа, проведут первичный этап диспансеризации и возьмут пациентов с хроническими заболеваниями под наблюдение.

Напомним, что в 2019 году в регион было поставлено 5 мобильных ФАПов по национальному проекту "Здравоохранение". До конца года поступят еще 4 мобильных медпункта. По одному мобильному ФАПу получили Гороховецкая, Ковровская, Петушинская и Селивановская районные больницы, а также Муромская городская больница №3. До конца года мобильные медпункты поступят в Вязниковскую, Суздальскую, Собинскую и Киржачскую районные больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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