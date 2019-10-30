Следком возбудил уголовное дело по факту хищения во Владимирской областной клинической больнице
Ее главврача уволили 25 октября
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Следственный комитет по Владимирской области сообщил о возбуждении уголовного дела по факту растраты бюджетных средств, выделенных на закупку высокотехнологичного медицинского оборудования для Областной клинической больницы. Ведомство сообщает, что в рамках уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 160 УК РФ проводятся неотложные следственные действия.
Отметим, что сегодня утром пресс-служба администрации Владимирской области сообщила об увольнении главврача ОКБ Любови Быковой. Отметим, что распоряжение губернатора о расторжение 25 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU