2019-10-30T13:40:59+03:00
Общество

В «Ночь искусств» во Владимире разберут живопись с точки зрения физики и химии

ИЦАЭ проведет научно-популярное ток-шоу «Разберем на атомы»
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Вечером 3 ноября, во время «Ночи искусств», в Палатах пройдет научно-популярное ток-шоу «Разберем на атомы», организованное ИЦАЭ. Ученые разберутся с точки зрения науки с гуманитариями. Точнее, с художниками.

Строго говоря, вся живопись - это смесь химии (составы красок) и физики (отражение, преломление и прочие аспекты цвета). Плюс физиология - особенности восприятия зрительных образов. Вот об этом и поговорят.

Научный журналист, главный редактор журнала «За науку» и портала «Нейротехнологии.РФ», химик-органик Алексей Паевский расскажет о химическом составе красок и об их свойствах. О психологической составляющей искусства поговорит практикующий психолог Ирина Французова. О восприятии цвета расскажет старший научный сотрудник ВСМЗ Ольга Гагина.

Потом знания можно будет применить на практике - в Палатах как раз проходит выставка, посвященная Международному году Периодической таблицы. На ней представлены 50 произведений 13 владимирских художников: Юкина, Бритова, Кокурина и других, а также интересная информацией о химических элементах, основах красок.

Научно-популярное ток-шоу «Разберём на атомы: цвет» пройдет в Музейном центре «Палаты» (ул. Большая Московская, 58). Начало в 21:00.

Вход в Палаты по билетам (100-150 рублей), участие в ток-шоу бесплатное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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