2019-10-30T13:40:06+03:00
Общество

Во Владимирской области три дня будет действовать режим повышенной готовности

Со 2 по 5 ноября
Артём Черепанов
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Со 2 по 5 ноября во Владимирской области будет действовать режим повышенной готовности в связи с предстоящим праздником. Он вводится для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций.

Отметим, что 2 по 5 ноября во Владимирской области ожидается мокрый снег с дождем, температура воздуха опустится до нуля градусов. Так что, возможны перебои с электроснабжением. В повышенном режиме будут нести службу и спасатели МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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