2019-10-30T11:04:59+03:00
Происшествия

В Покрове горела исправительная колония №2

На территории исправительного учреждения загорелась кровля одноэтажного здания
Валерия ПРОНИНА
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30 октября в 04.43 пожарным поступило сообщение о возгорании на территории исправительной колонии №2 в Покрове. На место выехали 14 сотрудников МЧС и 4 автоцистерны.

На территории горела кровля одноэтажного кирпичного здания, где находится мастерская по ковке металла.

- В 05.10 пожар был ликвидирован. Площадь составила 30 квадратных метров. Полностью сгорели деревянные обрешетки кровли. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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