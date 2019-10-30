2019-10-30T10:48:21+03:00
Общество

Владимирские отделения Почты России не будут работать 4 ноября

А в воскресенье, 3 ноября у ведомства будет сокращенный день
Алексей СУХОВ
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В связи с празднованием Дня народного единства 3 и 4 ноября 2019 года изменится график работы отделений Почты России.

Накануне государственного праздника, 3 ноября, почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час. 4 ноября доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков осуществляться не будет. Доставка пенсий и пособий за выходные и праздничный день будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе.

Во вторник, 5 ноября, отделения почтовой связи будут работать в обычном режиме. Для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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