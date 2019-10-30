Почти 3000 школьников Владимира на время каникул отдыхают в лагерях родных школ и ВлГУ
На время осенних каникул (с 28 октября по 1 ноября) школы Владимира открыли лагеря с дневным пребыванием. В них отдыхают почти 2700 школьников с первых по выпускные классы.
Помимо отдыха в данных лагерях разработаны развивающие программы. Школьники, в частности, посещают станцию юннатов "Патриарший сад", детско-юношескую автомобильную школу, Дворец детского (юношеского) творчества, муниципальные ДК и театры.
В числе новаций осенних каникул - лагерь для 49 одаренных старшеклассников города Владимира, открытый в педагогическом институте ВлГУ. Будущие выпускники совершенствуют свои знания в математике, химии, физике, обществознание и информатике. Обучение ведется профессорско-преподавательским составом в современных лабораториях университета. К слову, еще в начале октября, в гимназические каникулы, 46 старшеклассников города Владимира уже прошли подготовку к предметным олимпиадам по истории, русскому языку, литературе, биологии и английскому языку.
ИСТОЧНИК KP.RU