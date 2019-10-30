2019-10-30T10:38:24+03:00
Общество

Почти 3000 школьников Владимира на время каникул отдыхают в лагерях родных школ и ВлГУ

Дневное пребывание есть во всех 42 школах
Алексей СУХОВ
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На время осенних каникул (с 28 октября по 1 ноября) школы Владимира открыли лагеря с дневным пребыванием. В них отдыхают почти 2700 школьников с первых по выпускные классы.

Помимо отдыха в данных лагерях разработаны развивающие программы. Школьники, в частности, посещают станцию юннатов "Патриарший сад", детско-юношескую автомобильную школу, Дворец детского (юношеского) творчества, муниципальные ДК и театры.

В числе новаций осенних каникул - лагерь для 49 одаренных старшеклассников города Владимира, открытый в педагогическом институте ВлГУ. Будущие выпускники совершенствуют свои знания в математике, химии, физике, обществознание и информатике. Обучение ведется профессорско-преподавательским составом в современных лабораториях университета. К слову, еще в начале октября, в гимназические каникулы, 46 старшеклассников города Владимира уже прошли подготовку к предметным олимпиадам по истории, русскому языку, литературе, биологии и английскому языку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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