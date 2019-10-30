2019-10-30T09:49:25+03:00
Общество

Во Владимире уволена главный врач Областной клинической больницы

Трудовой договор прекращен распоряжением губернатора
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Распоряжением губернатора Владимира Сипягина от 25 октября прекращен трудовой договор с главным врачом Областной клинической больницы Любовью Быковой. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова. Решение об увольнении принято по статье 278 Трудового кодекса, пункт 2, то есть "в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица, либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения о прекращении трудового договора". В переводе на простой язык - учредитель так решил.

О причинах увольнения главного врача крупнейшего медицинского учреждения Владимирской области ничего не сообщается. Нет пока и информации о преемнике на посту главврача. В последние месяцы никаких громких скандалов, связанных с областной клинической больницей, в регионе не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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