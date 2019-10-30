В Меленковском районе шестиклассница погибла, задохнувшись под рулоном сена

СЕГОДНЯ 09:08 2019-10-30T09:10:42+03:00

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В Меленковском районе трагически погибла ученица 6 класса школы села Ляхи. Как следует из документов проверки местной администрации, которые попали в интернет, 28 октября 12-летняя школьница с несколькими одноклассниками играли в поле около селя Ляхи во время школьных каникул. На поле были сложены в три яруса заготовленные рулоны сена. Один из детей уронил между ними телефон, ребята стали его искать и сдвинули один из рулонов, который был закреплен, очевидно, непрочно.

Рулон упал на детей, школьница не успела выбраться, и ее придавило. Остальные дети побежали звать на помощь, первыми подоспели сотрудники местной пожарной части, которые достали ребенка, но было поздно - девочка задохнулась под сеном. Приехавшие врачи "скорой" констатировали смерть.

Информацию о трагическом случае подтвердили в Следственном комитете Владимирской области. На данный момент проводится доследственная проверка. Девочка воспитывалась в благополучной многодетной семье. По предварительным данным, нарушений техники безопасности при складировании сена не было.

ИСТОЧНИК KP.RU