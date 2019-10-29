2019-10-29T17:53:31+03:00
Общество

Во Владимирской области выпустили семь тысяч утят

Молодые кряквы поселились практически во всех районах области
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пополнение в утином строю произошло минувшим летом, когда госинспекция по охране и использованию животного мира администрации Владимирской области выпустила семь тысяч особей молодняка кряквы практически во всех муниципальных районах региона кроме Кольчугинского, Селивановского и Юрьев-Польского. Пернатых специально закупили в рамках госпрограммы «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания на территории Владимирской области», потратив на это из областного бюджета один миллион 703 тысяч рублей. Утят выпустили в болота с подходящими условиями, а помогали в этом общественные охотинспекторы, опытные охотники и неравнодушные владимирцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кольчугинском районе пятые сутки ищут 15-летнюю девочку
Судьба клада, найденного под Юрьев-Польским, до сих пор не решена
Муромлянин прописал у себя в квартире восемь иностранцев
Администрация Владимирской области подпишет соглашение по развитию промышленных парков
Во Владимирской области в 2018 году от инсульта умерли почти две тысячи человек
В Струнино домработница обокрала свою хозяйку
Владимирстат подсчитал, сколько во Владимирской области бабушек, дедушек и внуков
Экс-сотрудник "Владимирводоканала" получал деньги за несуществующий ремонт служебного транспорта
Во Владимире превышен эпидпорог по ОРВИ
Завтра во Владимире помянут невинно убитых жертв политических репрессий
Гороховчанин отобрал у своей знакомой рюкзак с деньгами
Муромская чиновница потребовала от предпринимателя за "протекторат" деньги и продукты
Губернатор Владимир Сипягин хочет возродить завод "Вестел"
На двух школьниц завели 4 уголовных дела
Ковровчанка обокрала на местном пляже молодого человека
Сегодня ночью на дорогах Владимирской области будет очень скользко
Заключенный, сидя в колонии, обманул владимирцев на 150 тысяч рублей
В 2019 году на ремонт 83 километров дорог во Владимирской области потратили более 900 миллионов рублей
Специалисты хирургического отделения ОКБ во Владимире внедрили вакуум-терапию при лечении ран
«Ростелеком» отмечает рост востребованности универсальных услуг связи
Владимирэнерго: доверьте техническое обслуживание ваших электроустановок профессионалам
ФК "Муром" в результативном матче обыграл "Коломну"
Больница №4 во Владимире получила современное диагностическое оборудование