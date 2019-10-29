Во Владимирской области выпустили семь тысяч утят

СЕГОДНЯ 17:53 2019-10-29T17:53:31+03:00

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Пополнение в утином строю произошло минувшим летом, когда госинспекция по охране и использованию животного мира администрации Владимирской области выпустила семь тысяч особей молодняка кряквы практически во всех муниципальных районах региона кроме Кольчугинского, Селивановского и Юрьев-Польского. Пернатых специально закупили в рамках госпрограммы «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания на территории Владимирской области», потратив на это из областного бюджета один миллион 703 тысяч рублей. Утят выпустили в болота с подходящими условиями, а помогали в этом общественные охотинспекторы, опытные охотники и неравнодушные владимирцы.

ИСТОЧНИК KP.RU