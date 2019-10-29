В Кольчугинском районе пятые сутки ищут 15-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 17:44 2019-10-29T17:44:29+03:00

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Последний раз 15-летнюю Викторию Лутченко из деревни Отяевка Кольчугинского района видели 25 октября. Уже пятые сутки ее ищет полиция, спасатели и добровольцы поискового отряда "Лиза Алерт". Волонтеры в ориентировках отмечают, что девочка может находиться как во Владимирской области, так и в Москве.

Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, волосы светлые, глаза зелено-карие.

Была одета в темно-серую куртку, синие джинсы.

Если вы видели Викторию или знаете, где она может находиться, звоните по номерам: 112 или инфоргу "Лизы Алерт" 89042523737.

ИСТОЧНИК KP.RU