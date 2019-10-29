В Кольчугинском районе пятые сутки ищут 15-летнюю девочку
К поискам подключился поисковый отряд "Лиза Алерт"
.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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Последний раз 15-летнюю Викторию Лутченко из деревни Отяевка Кольчугинского района видели 25 октября. Уже пятые сутки ее ищет полиция, спасатели и добровольцы поискового отряда "Лиза Алерт". Волонтеры в ориентировках отмечают, что девочка может находиться как во Владимирской области, так и в Москве.
Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, волосы светлые, глаза зелено-карие.
Была одета в темно-серую куртку, синие джинсы.
Если вы видели Викторию или знаете, где она может находиться, звоните по номерам: 112 или инфоргу "Лизы Алерт" 89042523737.
ИСТОЧНИК KP.RU