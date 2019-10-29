Судьба клада, найденного под Юрьев-Польским, до сих пор не решена

СЕГОДНЯ 17:17 2019-10-29T17:17:29+03:00

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Ученые института археологии РАН продолжают изучать найденный три года назад "черным копателем" под Юрьев-Польским клад монет. Об этом стало известно во время 10-ого археологического семинара РАН во Владимире. При этом заместитель директора ИА РАН Петр Гайдуков сообщил, что часть монет удалось выкупить сотрудникам ФСБ - это те находки, которые успел продать "черный копатель". Еще около 200 монет осело в частных коллекциях, установить из местоположение пока не удалось.

О том, какой музей получит клад, на данный момент сказать невозможно. Решение о судьбе находки должно принять Министерство культуры РФ. Существует вероятность, что часть клада получит Владимиро-Суздальский музей-заповедник, который собирается создать нумизматическую комнату.

ИСТОЧНИК KP.RU