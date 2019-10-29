Муромлянин прописал у себя в квартире восемь иностранцев

СЕГОДНЯ 17:14 2019-10-29T17:14:31+03:00

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В начале марта текущего года полицейские задержали 29-летнего жителя Муромского района.

По данным УМВД, за один день мужчина направил в территориальный отдел по вопросам миграции восемь уведомлений о приезде гостей из соседнего государства. Место их проживания он указал в своей квартире. Но при проверке установлено: иностранцы по этому адресу не проживают. Житель Мурома изначально не предоставил им жилье.

Муромлялина обвиняют в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.

В настоящее время уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU