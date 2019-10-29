Администрация Владимирской области подпишет соглашение по развитию промышленных парков

СЕГОДНЯ 17:02 2019-10-29T17:02:40+03:00

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30 октября в администрации Владимирской области состоится подписание соглашения между департаментом развития предпринимательства, торговли и сферы услуг и управляющей компанией промышленного парка «ИКСЭл».

Соглашение направлено на развитие промышленных парков в нашем регионе в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

ИСТОЧНИК KP.RU