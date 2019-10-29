Администрация Владимирской области подпишет соглашение по развитию промышленных парков
Документ подпишут департамент развития предпринимательства и управляющая компания промпарка "ИКСЭл"
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30 октября в администрации Владимирской области состоится подписание соглашения между департаментом развития предпринимательства, торговли и сферы услуг и управляющей компанией промышленного парка «ИКСЭл».
Соглашение направлено на развитие промышленных парков в нашем регионе в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
ИСТОЧНИК KP.RU