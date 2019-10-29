В Струнино домработница обокрала свою хозяйку

СЕГОДНЯ 14:28 2019-10-29T14:28:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В начале октября в полицию обратилась жительница города Струнино. Женщина рассказала, что в ее доме из шкатулки пропали золотые украшения. Полицейскими было установлено, что к хищению ювелирных изделий причастна 34-летняя местная жительница, которая устроилась к потерпевшей на работу в качестве помощницы по хозяйству. И с июня по сентябрь девушка похищала золото, чтобы потом сдать его в ломбард. Украденное имущество оценили в 342 тысячи рублей. Правоохранители украшения нашли. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU