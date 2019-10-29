2019-10-29T12:24:10+03:00
Общество

Владимирстат подсчитал, сколько во Владимирской области бабушек, дедушек и внуков

Получилось по полторы бабушки на внука
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Владимирстат к Дню дедушек и бабушек, который отмечается 28 октября, посчитал, сколько во Владимирской области пожилых, а сколько юных. Получилось, что на каждого внука приходится примерно одна бабушка и пол-дедушки. Это нормально, учитывая спад рождаемости: за последние 90 лет количество внуков на одну семью сократилось почти в 7 раз. Если в 1926 году на 100 бабушек и дедушек приходилось 542 внука, то в 2019-м — только 81.

Дело в том, что современные бабушки и дедушки - это поколоение так называемого «бэби-бума», послевоенного всплеска рождаемости в 1940-50 годов. А их внуки рождались в самое провальное для российского государства время - 1990-е годы, кардинальный спад рождаемости.

В итоге население Владимирской области сейчас таково.

Всего жителей области 1 млн 366 тыс человек.

Из них:

Пенсионеров 408 тысяч.

Детей 0-9 лет — 147 тысяч.

подростков от 10 до 19 лет — 129 тысяч.

Среди пенсионеров 114 тысяч мужчин и 294 тысячи женщин. Из них старше 90 лет 7200 человек - 1200 мужчин, 6000 женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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