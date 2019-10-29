2019-10-29T12:16:51+03:00
Происшествия

Экс-сотрудник "Владимирводоканала" получал деньги за несуществующий ремонт служебного транспорта

Вместе с приятелем они семь раз использовали мошенническую схему
Алексей СУХОВ
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Ленинский районный суд города Владимира вынес приговор бывшему сотруднику "Владимирводоканала". 43-летнего мужчину признали виновным в мошенничестве. Вместе с ним судили его приятеля, помогавшего в преступлении.

Как сообщает областная прокуратура, на момент преступлений мужчина занимал должность замначальника гаража водоканала. Договорившись со знакомым предпринимателем, он делал так, чтобы договоры на проведение технических работ с автотранспортом предприятия заключались именно с его знакомым. После заключения договоров злоумышленники составляли фиктивные акты выполненных работ, хотя по факту ничего не ремонтировалось. Потом руководству выставлялись документы для оплаты. Полученные деньги тратились на себя. Всего данную схему удалось провернуть семь раз. Мошенники "заработали" более 880 тысяч рублей.

Оба мошенника признали свою вину, а экс-сотрудник возместил материальный ущерб предприятию. Суд в итоге дал бывшему работнику водоканала три года условно с испытательным сроком два года. А по предпринимателю дело закрыли в связи с примирением сторон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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