Во Владимире превышен эпидпорог по ОРВИ

СЕГОДНЯ 10:32 2019-10-29T10:32:09+03:00

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Региональное отделение Роспотребнадзора собрала статистику по заболевшим ОРВИ за последнюю неделю. И если в целом по области все более менее спокойно, то вот во Владимире эпидпорог слегка превышен.

За прошедшую неделю (21-27 октября) в областном центре в больницы обращались 3470 человек, среди них 1617 детей. Показатель заболеваемости на территории города составил 97 больных на 10 тысяч населения, что выше эпидемического порога на 2,3%. В области болеет 9194 человека, среди них 5 557 детей. Но цифры ниже эпидемического порога на 4,4%. Больше всего болеют кроме Владимира в Кольчугинском и Муромском районах.

На данный момент ОРВИ в регионе вызывают вирусы не гриппозной этиологии: вирусы респираторно-синцитиальной инфекции, аденовирусы, вирусы парагриппа. По данным оперативного мониторинга вирусологической лабораторией "Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области" циркуляция гриппозных вирусов не регистрируется.

ИСТОЧНИК KP.RU