Завтра во Владимире помянут невинно убитых жертв политических репрессий

СЕГОДНЯ 10:22 2019-10-29T10:22:48+03:00

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Завтра, 30 ноября, во Владимире, как и во всей России, пройдет день памяти жертв политических репрессий. Этот день отмечается с 1991 года, а с 2007 года по инициативе общества «Мемориал» проводится акция «Возвращение имен», которая тогда была приурочена к 70-летию с начала «большого террора» - массовых сталинских репрессий. С тех пор многое изменилось, правозащитный центр «Мемориал» получил статус «иностранного агента». Но День памяти жертв политических репрессий пока не отменен.

Завтра, 30 октября, во Владимире будут вспоминать всех погибших в сталинских тюрьмах и лагерях. Традиционная мемориальная акция начнется в 10.30 чтением Книги памяти «Не предать забвению» перед Поклонным крестом возле Богородице-Рождественского монастыря. Место символично: в советское время в монастыре находились структуры КГБ.

Затем в 11.00, в храме Рождества Пресвятой Богородицы (ул. Б. Московская, д.68) пройдет панихида по невинно убиенным жертвам политических репрессий. В 12.00 начнется траурный митинг на площади перед Поклонным крестом Богородице-Рождественского монастыря.

ИСТОЧНИК KP.RU