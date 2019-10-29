Гороховчанин отобрал у своей знакомой рюкзак с деньгами

СЕГОДНЯ 10:20 2019-10-29T10:21:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Гороховчанка обратилась в полицию этим летом. Она сообщила,что знакомый взял ее рюкзак с вещами и деньгами и скрылся. Они вместе ехали на машине, потом поссорились. Водитель остановил машину, женщина вышла и попросила вернуть рюкзак, но мужчина убежал. В сумке находилось 8 тысяч рублей. Полицейские злоумышленника нашли. Он вину признал и деньги вернул. На данный момент уголовное дело передано в суд, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU