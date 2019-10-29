Муромская чиновница потребовала от предпринимателя за "протекторат" деньги и продукты

СЕГОДНЯ 10:19 2019-10-29T10:19:55+03:00

Теперь на нее завели дело за злоупотребление должностными полномочиями

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Следственный комитет РФ по Владимирской области совместно с региональным управлением ФСБ России возбудил уголовное дело в отношении председателя комитета по развитию потребительского рынка и продовольствию администрации округа Муром Анны Шишкиной. Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, чиновница в период с сентября 2017 по октябрь 2019 года требовала от предпринимательницы, торгующей продуктами питания, деньги и продукты. За это она готова была выдавать ей разрешения на ярмарочную торговлю в наиболее привлекательных для той местах. Та согласилась и систематически отдавала деньги и продуктовые наборы.

По оценкам следствия, женщина отдала чиновнице половину вырученных средств. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила более 2 миллионов 300 тысяч рублей. Следком решает вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения. При этом расследование еще не закончено.

ИСТОЧНИК KP.RU