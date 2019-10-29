Губернатор Владимир Сипягин хочет возродить завод "Вестел"

СЕГОДНЯ 09:54 2019-10-29T09:54:51+03:00

С 2015 года он используется лишь как склад готовых изделий

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25 октября в ходе рабочей поездки в Александровский район губернатор Владимир Сипягин посетил завод "Вестел-CНГ", который был законсервирован в 2015 году. И там он сказал, что стоит вновь возродить турецкое производство.

- В мае я встречался с чрезвычайным и полномочным послом Турецкой Республики в России Мехметом Самсаром. Мы обсуждали перспективы сотрудничества в сфере развития уже действующих в нашем регионе предприятий с турецким капиталом, в том числе перспективы восстановления производства ООО "Вестел-СНГ", – сообщил Владимир Сипягин. – Завод, безусловно, стоит возрождать. Владимирской области нужны такие крупные предприятия. Это позволить привлечь в регион дополнительные инвестиции, создать новые рабочие места.

Компания Vestel специализируется на выпуске бытовой техники. С момента запуска предприятия в Александрове в 2003 году турецкие инвесторы вложили в производство в общей сложности 40 млн долларов. Завод выпускал ЖК-телевизоры, стиральные машины и холодильники, на нём работало более 1200 человек. Однако в связи с нестабильной экономической ситуацией руководство компании приняло решение приостановить выпуск продукции. В последние годы предприятие в Александрове используется как склад для готовой турецкой продукции. Трудится на нём около 50 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU