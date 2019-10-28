На двух школьниц завели 4 уголовных дела

СЕГОДНЯ 18:13 2019-10-28T18:21:14+03:00

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Рано утром 26 сентября 2019 года девушки 15-ти и 16-ти лет находились в состоянии алкогольного опьянения на одной из улиц города Владимира. Они внезапно напали на сверстницу, которая шла мимо них в школу. Одна из несовершеннолетних схватила девочку за волосы и отбросила на асфальт. Затем уже вдвоем злоумышленницы отобрали у потерпевшей дорогостоящий телефон и деньги.

Мама пострадавшей школьницы незамедлительно обратилась в полицию, благодаря чему, девушек удалось задержать по «горячим» следам. Кроме того, установлены еще четыре эпизода нападения на прохожих этими же несовершеннолетними. Они пытались отобрать у женщин сумки, но всем потерпевшим удалось убежать.

Из материалов дела следует, что 15-летняя подозреваемая - сирота. После смерти отца, она проживала в детском доме. Девушка 16 раз оттуда сбегала. Она состоит на учете в органах системы профилактики. Сейчас находится под стражей. Вторая подозревая 16-летняя девушка воспитывается в неполной семье. В данный момент она находится под контролем своей матери и органов опеки. В отношении двух школьниц возбудили четыре уголовных дела.

ИСТОЧНИК KP.RU