Ковровчанка обокрала на местном пляже молодого человека
Он оставил в шортах телефон и деньги
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летней ковровчанки. Женщину обвинили в краже.
По данным УМВД, летом этого года в полицию пришел молодой человек, у которого украли телефон и деньги. Пропажу он обнаружил после отдыха на одном из местных пляжей.
Как выяснили полицейские, парень поговорил по телефону и положил его в карман шорт, а потом ушел купаться. Женщина, дождавшись, когда молодой человек уплывет подальше, залезла в карман и украла телефон и деньги. Телефон потом продала.
В настоящее время уголовное дело передано в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU