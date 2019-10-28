Ковровчанка обокрала на местном пляже молодого человека

СЕГОДНЯ 17:54 2019-10-28T17:54:55+03:00

Он оставил в шортах телефон и деньги

Изменить размер текста: A A

Завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летней ковровчанки. Женщину обвинили в краже.

По данным УМВД, летом этого года в полицию пришел молодой человек, у которого украли телефон и деньги. Пропажу он обнаружил после отдыха на одном из местных пляжей.

Как выяснили полицейские, парень поговорил по телефону и положил его в карман шорт, а потом ушел купаться. Женщина, дождавшись, когда молодой человек уплывет подальше, залезла в карман и украла телефон и деньги. Телефон потом продала.

В настоящее время уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU