Сегодня ночью на дорогах Владимирской области будет очень скользко

СЕГОДНЯ 17:52 2019-10-28T17:52:36+03:00

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Упрдор «Москва-Нижний Новгород» предупреждает, что в ночь на 29 октября на дорогах Владимирской области будет очень опасно. Синоптики обещают мокрый снег и заморозки, а кое-где возможен ледяной дождь, температура может опуститься ниже нуля.

Для обеспечения беспрепятственного проезда по М-7 «Волга» в границах Владимирской области диспетчерская служба круглосуточно следит за дорожной ситуацией с помощью 8 видеокамер и 7 метеостанций. Дорожные патрули ведут объезд участков. Ремонтные бригады переведены на усиленный режим работы. К зиме уже заготовили нужное количество песко-соляной смеси и соли для посыпки дорог, уборочная техника оборудована системой ГЛОНАСС, что позволяет следить за ее работой онлайн.

О проблемах на трассе М-7 «Волга» можно сообщить по телефону 8-800-505-76-52 или в диспетчерскую службу ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород: +7 (831) 282-28-11.

ИСТОЧНИК KP.RU