В 2019 году на ремонт 83 километров дорог во Владимирской области потратили более 900 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:59 2019-10-28T16:59:46+03:00

На 1 километр асфальта получается в среднем более 11 миллионов

Изменить размер текста: A A

В 2019 году только в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" во Владимирской области отремонтировано 83,1 км дорог, в том числе 58 км – региональной сети, 25,1 км – в муниципальных образованиях Владимирской городской агломерации – во Владимире, Камешково, Лакинске, Радужном, Собинке, Ставрово, Судогде, Суздале и Юрьеве-Польском.

Работы на объектах уже завершены. На эти цели выделено более 914 млн рублей. Если посчитать, то получается, что один километр в среднем обходился более чем в 11 миллионов рублей.

Кроме того, для обеспечения безопасности дорожного движения за счёт средств нацпроекта и субсидии из регионального дорожного фонда обустроены более 3400 погонных метров тротуаров, около 2800 погонных метров пешеходных ограждений, 12 остановочных пунктов общественного транспорта, 22 пешеходных перехода, 4 искусственные неровности, установлены 17 светофоров.

ИСТОЧНИК KP.RU