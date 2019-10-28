Специалисты хирургического отделения ОКБ во Владимире внедрили вакуум-терапию при лечении ран

СЕГОДНЯ 16:02 2019-10-28T16:02:53+03:00

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У 32-летнего мужчины в результате осложнения развилась язва тонкого отдела кишечника с образованием свища. Содержимое кишечника попадало в брюшную полость. Владимирские хирурги удалили пораженный фрагмент кишечника и сформировали соустья между петлями тонкого кишечника, тем самым восстановив его целостность.

Инфицированная брюшная полость требовала постоянной очистки (санации) кишечника. Для того чтобы сохранить доступ к брюшной полости, к краям раны вшили специальную застежку-молнию. С помощью специального аппарата в процессе лечения был применен метод вакуумной аспирации. За счет отрицательного давления инфицированный участок брюшной полости со временем очистился и раны зажили.

Вообще, хирургическое отделение ОКБ активно внедряет новые методы лечения и диагностики. Так, более 60 процентов операций в отделении выполняются с применением лапароскопических методов. Такие операции проводятся через небольшие отверстия с использованием специальных инструментов, что сводит к минимуму травматизацию организма и вероятность осложнений.

ИСТОЧНИК KP.RU