Владимирэнерго: доверьте техническое обслуживание ваших электроустановок профессионалам

СЕГОДНЯ 15:28 2019-10-28T15:28:20+03:00

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Если в вашей собственности имеются комплектные трансформаторные подстанции (КТП), линии электропередачи или другое электрооборудование, но нет возможности своевременно их обслуживать, обращайтесь в «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго». Ведь от устойчивой работы электроустановок зависит надёжность и бесперебойность электроснабжения вашего бизнеса, садово-дачного посёлка, а также других потребителей, которые могут быть запитаны от этого электрооборудования.

Энергетики напоминают, что в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических сетей и станций Российской Федерации, утверждённых Минэнерго РФ, установлены условия и эксплуатации и обслуживания силовых трансформаторов и распределительных устройств. Так, для поддержания рабочего состояния КТП 6-10/0,4 кВ необходимо проводить её осмотр 2 раза в год: перед грозовым сезоном и после, а также внепланово после какого-либо негативного воздействия на энергообъекты, например, после неблагоприятных погодных условий.

Важно, чтобы техническое обслуживание проводили специализированные организации, имеющие разрешительную документацию на проведение подобных работ.

В рамках предоставления дополнительных сервисов филиал «Владимирэнерго» предлагает потребителям услугу по техническому обслуживанию электроустановок (КТП, ЛЭП и др.), находящихся в их собственности.

«Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» отличают целый ряд преимуществ:

- разветвлённая сеть офисов и производственных баз, позволяющих организовать работы даже в самых удалённых населённых пунктах;

- квалифицированный персонал с большим опытом работы;

- наличие техники и оборудования, а также материалов, позволяющих выполнять работы любой степени сложности;

- большой опыт выполнения аналогичных работ, наличие всех необходимых допусков и лицензий;

- строгое соответствие всем техническим нормам и правилам в процессе производства работ;

- гарантия на выполненные работы;

- лучшее соотношение цены и качества работ.

Более подробную информацию об услугах, ценах и условиях сотрудничества можно узнать, обратившись по адресам и телефонам офисов обслуживания потребителей «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго»:

600016, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д.91, (4922) 47-03-62, 40-61-14, 40-61-15, Voronina.EA@vl.mrsk-cp.ru

601655, г. Александров, ул. Мосэнерго, д.1, (49244) 3-98-42, 3-98-36, 3-98-44, Zhishko.AV@vl.mrsk-cp.ru

601508, г. Гусь-Хрустальный, пр. 50-летия Советской власти, д.16, (49241) 3-73-31, 3-73-33, Kuznetsova.AV@vl.mrsk-cp.ru

601900, г. Ковров, ул. Свердлова, д.78, (49232) 4-85-01, Hisamieva.RR@vl.mrsk-cp.ru

602209, г. Муром, ул. Механизаторов, д.28а, (49234) 7-21-55, Gudin.SA@vl.mrsk-cp.ru

Сделать заявку на дополнительную услугу можно, отправив сообщение на электронный адрес Senina.NN@vl.mrsk-cp.ru

Также с перечнем, предоставляемых филиалом «Владимирэнерго» услуг, прейскурантом цен, информацией о месте и порядке подачи заявки на данные услуги можно ознакомиться на сайте www.mrsk-cp.ru в разделе «Потребителям – Дополнительные услуги».

ИСТОЧНИК KP.RU