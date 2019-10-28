ФК "Муром" в результативном матче обыграл "Коломну"

СЕГОДНЯ 14:49 2019-10-28T14:49:13+03:00

Команда с берегов Оки проигрывала по ходу встречи

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В субботу ФК "Муром" провел матч на выезде с подмосковной "Коломной". Игра завершилась со счетом 3:4 в пользу гостей, хотя после первого тайма "Муром" проигрывал со счетом 2:1.

После 15 туров "Муром" набрал 24 очка, расположившись на шестом месте турнирной таблицы группы "Запад" ПФЛ. Столько же очков набрал идущий пятым "Ленинградец". Владимирское "Торпедо" идет четвертым с 27-ю очками. Лидирует московский "Велес", набравший 33 очка.

ИСТОЧНИК KP.RU