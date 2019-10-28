Больница №4 во Владимире получила современное диагностическое оборудование

СЕГОДНЯ 14:47 2019-10-28T14:47:28+03:00

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Технический арсенал городской больницы №4 города Владимира пополнился ультразвуковой системой экспертного класса Philips EPIQ 5. Как сообщил главврач больницы Владимир Савинов, это современное диагностическое оборудование поставлено по региональной программе "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Стоимость медицинской техники – 9,2 млн рублей.

Ультразвуковая система нового поколения позволяет проектировать на экран 3D-модели внутренних органов. Кроме того, диагностическое оборудование позволяет проводить исследования сердечно-сосудистой системы, в том числе с использованием стресс-эхокардиографии, а также исследования органов брюшной полости, щитовидной железы и других органов.

С помощью современной аппаратуры в больнице №4 будет внедрён новый метод диагностики – эластография печени, который позволяет точно и быстро выявлять заболевания этого жизненно важного органа.

ИСТОЧНИК KP.RU