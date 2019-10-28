2019-10-28T11:41:59+03:00
Происшествия

Шквалистый ветер посрывал провода во Владимирской области

А знак "Вязники" остался без буквы "З"
Артём Черепанов
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В ночь с 27 на 28 октября во Владимирской области поднялся шквалистый ветер до 25 метров в секунду. По данным филиала "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", от сетей электроснабжения оказались отрезаны несколько населенных пунктов в Александровском, Вязниковском, Гусь-Хрустальном, Камешковском, Гороховецком и Муромском районах. В восстановительных работах задействованы 12 бригад в количестве 43 человек.

Примечательно, что сильный ветер не только оборвал провода, но и снес одну из букв въездного знака в Вязниках. Теперь гостей города встречает надпись "Вя..ники". На улице Лакина во Владимире со строительной площадке сдуло железные листы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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