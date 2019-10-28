В ДТП в Судогодском районе погиб водитель легковушки

СЕГОДНЯ 11:10 2019-10-28T11:10:19+03:00

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26 октября около 7.00 на 65-ом километре трассы "Владимир-Муром-Арзамас" в Судогодском районе произошло смертельное ДТП. 25-летний водитель лекгковушки "Киа Рио" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, врезавшись в грузовую "Газель".

Водитель легковой машины погиб на месте аварии. Водитель "Газели" отделался ушибами и ссадинами. Пользователи паблика "Подслушано автомобилистов во Владимире" сообщают, что погибший молодой человек был жителем поселка Воровского. У него остались жена и ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU