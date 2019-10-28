Во Владимире на фестиваль "Джазовая провинция" приедут звезды первой величины

СЕГОДНЯ 11:09 2019-10-28T11:09:45+03:00

В этом году в программе группа SWEET MEGGS (США), дуэт Paul van Kemenade & Johannes Timmermans (Голландия), Mads Mathias & квартет Mads Kj lby Combo (Дания)

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Sweet Meggs и ее странствующие музыканты перенесут вас не в прошлое, а в новый мир собственного творчества. Группа органично включает элементы нью-орлеанского и гарлемского свинга, парижского кабаре и блюза.

Дуэт Paul van Kemenade & Johannes Timmermans (Голландия) состоит из двух артистов. Пауля ван Кеменаде отличает красивый сочный звук, высокая техника и редкое умение - делать свою музыку открытой для слушателя. Ханс Тиммерманс – мульти-инструменталист, создает смелую и разнообразную музыку уникального характера.

Mads Mathias & квартет Mads Kjølby Combo (Дания): Мэдс Матиас - датский вокалист, покоривший сердца любителей джаза своей искренностью и фантастическим обаянием. Датская королева называет его одним из своих любимых исполнителей. Мэдс Кйолби - джазовый гитарист и «путешествующий» музыкант. Вместе со своей группой он представит владимирцам мелодии широкого спектра - от акустических баллад до джаза и фанка.

Фестиваль пройдет в областной филармонии (проспект Ленина, 1) 31 октября. Начало – в 18.30. Цена билета – 1300-1800 рублей. Возрастное ограничение – 6+.

ИСТОЧНИК KP.RU