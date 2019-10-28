2019-10-28T10:36:21+03:00
Происшествия

Во Владимире заключенный напал на сотрудника колонии

За один удар он получил пять с половиной лет
Ирина Мальцева
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Конфликт случился, когда начальник отряда утром поднимал отбывающих наказание. Один из осужденных не пожелал вставать и, разозлившись, ударил левой рукой в лицо сотрудника колонии, а потом попытался кинуть в него прикроватный табурет, но его остановил другой осужденный. В результате сотрудник колонии получил сотрясение мозга и синяк, и три недели провел на больничном. Октябрьский районный суд признал нападавшего виновным в применении насилия, опасного для здоровья, в отношении сотрудника мест лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности. Ему дали пять с половиной лет лишения свободы, которые ему предстоит провести в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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