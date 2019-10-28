2019-10-28T10:15:31+03:00
Общество

Владимир ожидают заморозки

Уже 29 октября столбик термометра опустится ниже нуля
Алексей СУХОВ
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Во Владимир приходит зима. 28 октября жителей 33 региона ожидает последний более-менее теплый день. Уже во вторник, 29 октября придут заморозки.

По сообщениям синоптиков, в ночь на 29-е число столбик термометра опустится ниже нуля. А днем хоть и будет плюсовая температура (около +3 градусов), однако при этом будет лить дождь. А уже начиная со среды, 30 октября, зима окончательно вступит в свои права. Пойдет снег и постоянно будет минусовая температура. Так что пора доставать зимние куртки, сапоги и санки для детей.

Зато к выходным обещают солнце. Так что нет худа без добра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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