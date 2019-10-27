2019-10-27T19:05:50+03:00
Общество

Во владимирском МФЦ появится цифровая кабинка, где услуги предоставят по биометрическим данным

Для этого нужно будет сформировать цифровой профиль гражданина
Алена Смирнова
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Наша область попала в список регионов, в которых грядет перезапуск Многофункциональных центров, где уже сейчас люди могут получить услуги по принципу "одного окна". Называться усовершенствованная система оказания услуг будет МФЦ 2.0. Об этом стало известно на круглом столе, который прошел в областной администрации.

В том числе в МФЦ 2.0 будут собирать биометрические данные посетителей, а после регистрировать граждан в Единой биометрической системе. Проще говоря, на каждого владимирца, который пришел за услугой в МФЦ 2.0, по его согласию сформируют цифровой профиль. По собранным данным человек в специальной электронной кабинке сможет получить нужные ему услуги без участия специалистов и сотрудников центров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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