Под Судогдой легковушка столкнулась с "Газелью": один человек погиб
Смертельная авария произошла на трассе «Владимир – Муром – Арзамас»
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В Судогодском районе на трассе «Владимир – Муром – Арзамас» в субботу 26 октября произошло ДТП - столкнулись грузовая "Газель" и иномарка Kia Rio. Как сообщает региональное управление МВД, по предварительной информации, водитель легковушки 1993 года рождения не справился с управлением, вылетел на встречную полосу, где и столкнулся с «Газелью».
Водитель Kia Rio скончался на месте происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU