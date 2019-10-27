2019-10-27T14:41:04+03:00
Происшествия

Под Судогдой легковушка столкнулась с "Газелью": один человек погиб

Смертельная авария произошла на трассе «Владимир – Муром – Арзамас»
Алена Смирнова
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В Судогодском районе на трассе «Владимир – МуромАрзамас» в субботу 26 октября произошло ДТП - столкнулись грузовая "Газель" и иномарка Kia Rio. Как сообщает региональное управление МВД, по предварительной информации, водитель легковушки 1993 года рождения не справился с управлением, вылетел на встречную полосу, где и столкнулся с «Газелью».

Водитель Kia Rio скончался на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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