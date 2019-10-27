В Вязниковском районе вспыхнул частный дом
Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров
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В 18.29 26 октября, сообщает сводка регионального МЧС, в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре частного жилого дома - вспыхнула постройка в поселке Мстера Вязниковского района по улице 2-я новая линия.
На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Вязниковского гарнизона. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара привлекалось 3 единицы техники и 9 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU